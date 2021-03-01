شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأربعاء الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 225 فلس،في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 214 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 231 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 221 بينما مستوى المقاومة هو 227 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط