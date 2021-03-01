شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 19.40 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 18.60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20.10 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.2 بينما مستوى المقاومة هو 19.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط