شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي وهي جلسة الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 178 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 190 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 173 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175.0 بينما مستوى المقاومة هو 182.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد