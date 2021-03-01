شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الأربعاء الماضي منخفضا عند مستوى 189 فلس، ألا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 191 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم للانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 184 فلس كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 198 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 188 بينما مستوى المقاومة هو 192 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط