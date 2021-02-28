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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الغذاء والدواء تستضيف اليوم الاجتماع الثاني لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء، تحت عنوان «مواكبة تطورات أنظمة الرقابة على الغذاء». وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الاجتماع الذي سيعقد - عبر الاتصال المرئي -، سيناقش سبل تطوير أنظمة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية، إلى جانب طرق تعزيز التواصل العلمي للمواضيع ذات العلاقة بسلامة الغذاء، بمشاركة مسؤولين يمثلون دولا ومنظمات دولية. ويهدف المنتدى الذي يعقد بشكل سنوي على مستوى رؤساء تلك الجهات الرقابية إلى مشاركة التوجهات الاستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، إضافة إلى تحديد المجالات المحتملة للتعاون لضمان سلامة الغذاء والتغذية. ويهدف المنتدى الذي يعقد بشكل سنوي على مستوى رؤساء تلك الجهات الرقابية إلى مشاركة التوجهات الاستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، إضافة إلى تحديد المجالات المحتملة للتعاون لضمان سلامة الغذاء والتغذية.

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