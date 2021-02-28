شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي يلزم «فيسبوك» دفع 650 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أقرّ قاض فيدرالي أمريكي، بشكل نهائي، بأن تدفع «فيسبوك» مبلغاً قدره 650 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن الخصوصية بين المجموعة و1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأمريكية، وصدر القرار، الجمعة. ورفع المحامي في شيكاغو جاي إديلسون، دعوى قضائية ضد «فيسبوك» في 2015، متهماً شبكة التواصل الاجتماعي بجمع بيانات بيومترية للتعرّف إلى الوجوه في خرق لقانون بشأن الخصوصية في إلينوي يعود إلى عام 2008.

ووافقت «فيسبوك» أواخر يناير/ كانون الثاني 2020 على دفع 550 مليون دولار بعدما فشلت في إلغاء الدعوى التي رفعت في 2018. لكن القاضي المسؤول عن القضية في يوليو/ تموز 2020 جيمس دوناتو، قرر أن المبلغ غير كاف.

وخلال المحاكمة، وردت معلومات أفادت بأن «فيسبوك» تنتهك قانون إلينوي من خلال تخزين البيانات البيومترية (عمليات مسح رقمية للوجوه في إطار خاصية وضع أسماء على الوجوه)، من دون إذن المستخدمين. واقترحت «فيسبوك» في 2019 بأن تكون خاصية التعرّف إلى الوجوه في «فيسبوك» اختيارية فحسب.

وبحسب دوناتو، فإن القرار «نتيجة تاريخية» ويمثّل «انتصاراً كبيراً للمستهلكين في مجال الخصوصية الرقمية المثير للجدل بشكل كبير».

وعلّق قائلاً: «إنها واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق المتعلقة بانتهاك الخصوصية»، مشيراً إلى أن المشتكين سيحصلون على مبلغ قدره 345 دولاراً لكل واحد منهم كتعويضات.