«إجهاد زووم».. 4 طرق تجعل الاتصال بالفيديو مرهقاً

إعداد: أحمد البشير

هل سبق لك أن أنهيت مكالمة فيديو وشعرت بأنك منهك تماماً؟ أنت لست وحدك، فبعد أن ترك الموظفون من جميع أنحاء العالم مكاتبهم في مارس/ آذار الماضي، واستبدلوا الاجتماعات الشخصية بمؤتمرات الفيديو من غرف النوم والمطابخ، بدأوا يلاحظون أن مؤتمرات الفيديو تجعلهم يشعرون بالإرهاق والتعب.

ويطلق على هذه الظاهرة اسم «إجهاد زووم»، تيمناً ببرنامج مؤتمرات الفيديو الشهير.

ومع دخول جائحة «كوفيد-19» عامها الثاني، واستمرار الموظفين بالعمل عن بعد، بدأ باحثون من جامعة ستانفورد وغيرها في دراسة كيفية تأثير مؤتمرات الفيديو على الأشخاص على المستوى النفسي.

وكتب جيرمي بالينسون، المدير المؤسس لمختبر التفاعل البشري الافتراضي بجامعة ستانفورد، في بحث نشر الأسبوع الماضي، أن هنالك 4 طرق رئيسية يمكن أن تجعلك مؤتمرات الفيديو تشعر بالإرهاق، وهي: أن مؤتمرات الفيديو تجبر المستخدمين على إجراء اتصالات بصرية طويلة، في حين تتطلب الإشارات غير اللفظية مثل الإيماء مزيداً من الجهد، كما أن المربع الصغير الذي يرى من خلاله المستخدمون أنفسهم لا يعكس شكلهم الحقيقي، ناهيك عن أن المستخدمين يضطرون إلى الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة.

ويضيف بالينسون: «إن التحول من حضور عدد قيل من مؤتمرات الفيديو في الأسبوع، إلى حضور 9 أو 10 مؤتمرات في اليوم، هو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ استخدام وسائل الإعلام».

ويعرض بالينسون بعض الحلول السهلة التي يمكن للأشخاص تجربتها من المنزل لتحسين تجربة مؤتمرات الفيديو والتقليل من الإجهاد، بما في ذلك، إخفاء خاصية الرؤية الذاتية، ففي برنامج «زووم»، بمكنك النقر على الزر الأيمن في الفأرة فوق الفيديو ثم الضغط على مربع «إخفاء نفسي»Hide Myself. ولدى برامج الفيديو الأخرى خيارات مماثلة.

بإمكانك أيضاً تقليص نوافذ فيديو الآخرين لتبدو أصغر حجماً بدلاً من أن تأخذ مساحة الشاشة بأكملها، أو يمكنك الجلوس بعيداً عن كاميرا الويب.

كما يقترح بالينسون قضاء نصف ساعة في تعديل الإعدادات قبل حضور اجتماع مهم، حيث يمكنك خلال تلك الفترة التحقق من الإضاءة وتعديل وضعية الكاميرات والتأكد من أن مقعدك مريح وبالارتفاع المناسب.

وتستطيع أيضاً إيقاف الكاميرا وأخذ استراحة لمدة 5 دقائق أثناء الاجتماعات الطويلة لتمنح نفسك فرصة للوقوف والتحرك قليلاً. يمكنك أيضاً التواصل مع زملائك في العمل حول إمكانية إيقاف تشغيل الكاميرا في بعض الأحيان عندما لا يحتاج الأمر للتواصل المرئي.