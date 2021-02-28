شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتربع على عرش الاقتصاد العالمي خلال 8 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيلين تشياو رئيسة اقتصاديات آسيا في «بنك أوف أمريكا»، إن الصين لديها فرصة جيدة لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في غضون ثماني سنوات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين لتثبيت قدمها بين مصاف الدول المتقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ودخل الفرد بحلول عام 2035.

وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين أمراً صعب المنال. لكن هيلين تشياو، وفي مقابلة على قناة «سي إن بي سي»، اعتبرت أن بعض الإصلاحات كفيلة بمساعدة الصين على تحقيق ذلك.

يُذكر أن الصين تعد واحدة من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 على الرغم من تحديات جائحة «كوفيد-19». وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 8.1% للصين هذا العام.

بالمقابل، أظهرت أحدث تقديرات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. في حين توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.1% للعام 2021. (وكالات)