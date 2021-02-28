أخبار البورصة اليوم الأحد 28-2-2021

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القاهرة - سامية سيد -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة بورتو القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر.

إيقاف تداول 23 شركة

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سبيد ميديكال، العربية للصناعات الهندسية، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.74%، والعرب على 7.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 37.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.2 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات دايس للملابس الجاهزة، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 14.4 مليون سهم، 60 ألف سهم، 275.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، راية القابضة للاستثمارات المالية، 400 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 28800 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 483.1 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للخدمات التعليمية 1000 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية لعام 2020، وحققت عدد من الشركات زيادة في الأرباح على رأسها شركة جي بي أوتو، وحققت شركة جي بي أوتو، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 916.95 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 42.67 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 2048%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 23.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 25.39 مليار جنيه خلال 2019.

ارتفعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد، وبلغت 1.11 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 855.07 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 9.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 10.13 مليار جنيه خلال 2019.

كما ارتفعت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لتصل إلى مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 2%، وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

فيما تراجعت أرباح عدد من الشركات على رأسها الشركة العربية للمحابس، وحققت صافي ربح بلغ 641.47 ألف جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 6.77 مليون جنيه أرباح خلال 2019، بنسبة انخفاض 90.5%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة، لتسجل 51.8 مليون جنيه بنهاية 2020، مقابل 77.66 مليون جنيه خلال 2019.

تليها في تراجع الأرباح شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، حققت أرباحاً بلغت 25 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 104.25 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 76%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 863.39 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.737 مليار جنيه في 2019.

وحققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 166.77 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019 بنسبة انخفاض 19.9% على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.03 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وتراجعت أرباح شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلى 946.33 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 12.3%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتسجل 7.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 9.39 مليار جنيه خلال 2019.

كما حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة بلغ 62.4 مليون جنيه، مقابل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع هامشي.

وتحولت شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا، للخسائر خلال عام 2020، وحققت خسائر بلغت 15.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.63 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ونفس الأمر لشركة العربية للأسمنت، حققت خسائر بلغت 122.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباحاً بلغت 28.92 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه في 2019.