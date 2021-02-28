شكرا لقرائتكم خبر عن عبد النبى محمد وكيلا لشئون الفنادق والمطاعم والأنشطة الجديدة بوزارة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر قرار حكومى وزاريا رقم 46 لسنه 2021 بتعيين عبد النبي محمد وكيلا للوزارة لشئون المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والأنشطة السياحية الجديد .

والتحق عبد النبي محمد للعمل بوزارة السياحة في الثمانينات، وعين بالإدارة المركزية للتفتيش على الفنادق حتى تولى مديرا عاما لتراخيص الفنادق على مدار 12 عاما، ثم تولى رئيس الادارة المركزيه للتراخيص والاحتياجات والشون الهندسيه، وحصل على العديد من الدورات التدريبيه المتخصصة في مجال الرقابه والتفتيش والتنميه البشريه، كما شارك في وضع العديد من القرارات التنظيمية للعمل في مجال التفتيش والتراخيص مثل قرار تراخيص الفنادق والمطاعم وشركات الاداره واقتسام الوقت، كما شغل عضويه اللجنه الفنيه للتراخيص بقطاع الفنادق ومشاركه الغرف والاتحاد في وضع العديد من القرارات التنظيمية للفنادق والمطاعم.



يأتي ذلك عقب، إصدار قرار وزير السياحة رقم 6 لسنة 2021، الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2021، بشأن اعتماد جدول وظائف السياحة والآثار فيما يخص الوظائف القيادية التخصصية، وفى هذا السياق، صدر قرار حكومي، رقم 47 لسنه 2021 بتعيين محمد حجاج، مديرا عاما لتراخيص الفنادق وذلك في إطار الهيكلة الجديده للوزارة.