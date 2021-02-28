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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت المواصفات السعودية تجربتها في أعمال التقييس باجتماع دولي مشترك عقدته المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لإقليم الدول الأفريقية والعربية وإقليم دول آسيا والمحيط الهادئ.

وألقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أبرز ممارستها في مجال اللجان الفنية الوطنية المناظرة للجان الدولية وعملية إعداد وتطوير وتبني المواصفات الوطنية السعودية، وذلك عقب تصنيف منظمة الأيزو (ISO) للمواصفات السعودية كجهة تقدم أفضل الممارسات في هذا المجال على مستوى إقليم الدول الأفريقية والعربية.



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