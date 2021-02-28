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وحضر حفل تدشين مقر شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، كل من مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، وأعضاء مجلس المديرين، وأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير للمباني TBC، ومنسوبو الشركة.وأنشأت شركة TBC مقرا جديدا لمواكبة التوسع في أعمالها التي أسندتها إليها وزارة التعليم في ظل المنجزات التي حققتها الشركة، حيث حققت نجاحا كبيرا فيما أسند إليها من مشروعات، بما فيها المشروعات المتعثرة التي فسخت وزارة التعليم عقودها مع الشركات الأجنبية بعد تعثر أعمالها وأسندتها إلى الشركة الوطنية لتطوير المباني.
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