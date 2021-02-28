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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض استعرضت خلال اجتماعها الدوري الثاني، عددا من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه واستراتيجية اللجنة وآلية عملها القادمة. وناقش الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب، كيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة. ونوه المهيدب بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه، من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية. ونوه المهيدب بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه، من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.

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