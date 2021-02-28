«حساب المنشآت» لسرعة إنجاز الخدمات العدلية للمؤسسات والشركات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل أمس خدمة (حساب المنشآت) عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيس (يحدد بحسب نوع الجهة)، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على طلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وذكرت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهلية وغيرها باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وأشارت إلى أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقا تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

حساب المنشآت

خدمة جديدة عبر بوابة ناجز لتمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة

الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيس.

الممثل الرئيس يدير الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد.

تتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة والاستعلام عن طلبات القضايا والاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

تضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل من ضمنها معرفة القضايا المرفوعة عليها.

تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

طريقة تفعيل الخدمة

شركات ذات مسؤولية محدودة، يتم تفعيلها آليا بالربط مع وزارة التجارة.

شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، شركات مهنية، المؤسسات الأهلية وغيرها، يتم تفعيلها باعتماد رقم المنشأة الوطني 700.

يتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليا.

تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز.

بعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة

يتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

خطوات الاستفادة من الخدمة: