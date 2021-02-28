647 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية، 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج (سكني) من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير2021، وذلك استمرارا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الماضي، الذي تجاوز 647 مليون ريال، خصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، لتصل المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي (سكني) منذ إعلان برنامج التحول في يونيو2017 وحتى نهاية فبراير الماضي، لنحو 26.2 مليار ريال.

وقال بن ماضي «إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي (سكني) من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يؤكد حجم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم 70% بحلول عام 2030».

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي بالشراكة بين منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية البنوك وشركات التطوير العقاري، وأثمرت تلك الجهود في تسهيل تملك أكثر من 424 ألف أسرة حول المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية 2020م، مؤكدا التزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم للمواطنين في موعده المحدد شهريا بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم.