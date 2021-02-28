OPPO تُطلق أحدث إصدارتها الى سلسلة هواتف الـReno من خلال Reno5 5G و Reno5

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القاهرة - سامية سيد - القاهرة، مصر، أعلنت OPPO - العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة عالمياً - عن إطلاق أحدث منتجاتها في سلسلة هواتف Reno، Reno5 5G و Reno 5، في مصر. ونظرًا لريادة هواتف OPPO في تصوير الفيديوهات، فإن Reno5 5G يعتبر خبير البورتريه بالذكاء الاصطناعي الذي يُمكنك من التعبير عن أفضل ما لديك ويُلهمك الى شعار " حياتك في صورة " والذي يُشير الى توثيق اللحظات الهامة مع من تحب لتتشاركوا معًا الذكريات. كما يعتبر الهاتف أيقونة صانعي الموضة بتصميمه الأنيق والخفيف للغاية والألوان المُذهلة التي ستجعلك مُتميزًا ! ايضًا، الشحن السريع ودعم شبكات الجيل الخامس يجعلك تستمتع بالأشياء التي تُحبها بسهولة وسرعة.



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بالإضافة الى ذلك، فإن ميزة Portrait Beautification Video التي صممتها OPPO لأول مرة للفيديوهات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإكتشاف ما يصل الى ۱۹٤ نقطة رئيسية في الوجه، مع تطبيق مُعالجة مُخصصة يساعدك على التألق بجمالك الطبيعي. هذا بجانب التقنيات المتقدمة الأخرى، بما فيها الشاحن السريع Flash بقوة ٥۰ واط في Reno5 والشاحن السريع SuperVOOC 2.0 Flash بقوة ٦٥ واط في Reno5 5G وشاشة AMOLED بمعدل تحديث ۹۰ هيرتز ودعم شبكات الجيل الخامس في Reno5 5G وتصميم أنيق وخفيف متوفر بلونين مُذهلين في الإصدارين، مما يجعل سلسلة Reno5 الخيار المثالي لصُناع الموضة في كافة أنحاء العالم.

وأعربت "إيف هان"، مُديرة العلامة التجارية لـOPPO في مصر، عن سعادتها بتقديم سلسلة هواتف Reno5 الجديدة قائلة "الهاتف الذكي اليوم ليس مجرد أداة لتسجيل ذكرياتنا - إنه شريك يُمكن المستخدم من الإحتفاظ باللحظات التي لا تُنسى والتي نُشاركها مع أصدقائنا وعائلتنا". مع تقنية الكاميرا الثورية التي تعمل بمزيجًا بين مميزات وقوة عتاد الهاتف مع مميزات وإبتكارات نظام التشغيل معًا، تمنح المُستخدمين القدرة على إحياء الألوان وإضاءة عالمهم بطريقة مميزة. من خلال إلتقاط صور رائعة بسهولة والإحتفاظ بها، ليلًا او نهارًا، حيث تقودنا سلسلة الـReno5 الى شعار " حياتك في صورة ".

إلتقط أفضل ما لديك مع خبير البورتريه بالذكاء الاصطناعي

تُقدم سلسلة Reno5 نظام كاميرا جديد تمامًا يتميز بمجموعة كاميرات خلفية رُباعية بدقة ٦٤ ميجا بيكسل في Reno5 5G و Reno5 و كاميرا امامية بدقة ٤٤ ميجا بيكسل في Reno5 مع كاميرا امامية بدقة ۳۲ ميجا بيكسل في Reno5 5G. وتم تحسينها بشكل كبير من خلال نظام فيديو بورترية " OPPO Full Dimension Fusion"، وهو نظام تصوير مُصمم للحصول على تأثيرات فيديو بورترية فائقة.

تعمل سلسلة Reno5 المدعومة بنظام فيديو بورترية Full Dimension Fusion على نقل جودة فيديو البورتريه الى مستوى متقدم بإستخدام ميزة AI Highlight Video – وهي الميزة التي تكتشف الضوء المُحيط في المشهد تلقائيًا لأول مرة في صناعة الهواتف الذكية، كما تحسن من جودة الفيديو وفقًا للضوء المُحيط من خلال ميزة Urtla Night Video المُتميزة من OPPO وميزة Live HDR. في حالة الإضاءه المُظلمة، سيتم تشغيل ميزة Urtla Night Video تلقائيًا لتفتيح المشهد وتحسين الإضاءه، بينما سيؤدي إكتشاف المشاهد ذات الإضاءه الخلفية الى إستخدام ميزة Live HDR لتقليل المناطق المعرضة للإضاءه بشكل مزعج. كلتا الوظيفتين يعملان لإنتاج فيديو بسطوع أفضل ، وتشويش أقل، وألوان طبيعية واضحة تحصل عليها من خلال نقرة واحدة فقط على زِر الـAI اثناء تصوير الفيديو.

كما تم تعزيز أداء اللقطات الشخصية في سلسلة Reno5 بشكل كبير بإستخدام محرك OPPO Image-Clear Engine. والذي يُتيح التحسين الداخلي للمستخدمين لإلتقاط لقطات واضحة للعناصر المتحركة. ويجعل محركEngine Image-Clear إلتقاط لحظات الحياة السريعة أمرًا سهلًا على Reno5. يدعم الهاتف ايضًا صورة فائقة الوضوح بدقة ۱۰۸ ميجا بيكسل، والتي يُمكن ان تبرز تفاصيل وتركيبات غنية غير مسبوقة في الصورة الشخصية.

في تقديم هذه التطورات المتقدمة من جودة الفيديو والصور، تأمل OPPO ان يتمكن المستخدمون من الإستفادة من إمكانيات سلسلة 5Reno لتسليط الضوء على شخصيتهم من خلال كاميرا هواتفهم الذكية.

لتحقيق ذلك، وفرت سلسلة Reno5 ميزة فيديو أخرى هي الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية في إصدار Reno5، وهي AI Mixed Portrait. من خلال دمج فيديو عمودي في فيديو أخر في الخلفية، تجلب ميزة AI Mixed Portrait تأثير الفيديو بالتعرض المزدوج لأول مرة في هاتف ذكي، مما يُتيح تأثيرًا فنيًا جديدًا، وتأتي هذه الميزة مع وضعين فنيين مختلفين حيث يُمكن للمستخدمين تخصيص كيفية دمج الفيديو العمودي مع فيديو الخلفية، مما يؤدي الى نتائج ممتعة وخيالية.

في Reno5 5G، أوبو قدمت ميزة Portrait Beautification Video، وهي ميزة قادرة على إكتشاف ما يصل الى ۱۹٤ نقطة رئيسية في الوجه لتوفير تحسينات مُصممة خصيصًا لكل فرد، تحتوي هذه الميزة على ۸ أدوات مختلفة قابلة للتخصيص، مما يوفر مزيدًا من الحرية لتحسين تفاصيل الصورة. يُمكن للمستخدمين أيضًا الوصول الى تأثيرات الجمال المتباينة للصور الجماعية، مما يبرز تنوع كل فرد ويخلق مظهرًا مُختلفًا يُناسب أذواق الجميع.

تُتيح ميزة Dual-view Video الجديدة المتوفرة في الإصدارين إمكانية التقاط الفيديو من الكاميرات الامامية والخلفية في وقت واحد. تعمل وظيفة التسجيل ذات المنظور المُزدوج على إظهارك بسهولة مع ما تقوم بتصويره في نفس إطار الفيديو في وقت واحد – وهي مثالية للـVloggers او مدوني الفيديو الذين يرغبون في البقاء في الحدث طوال الوقت.

بحتفظ Reno5 أيضًا مميزات الصورة التي إشتهرت بها سلسلة Reno عالميًا. يتضمن ذلك AI Color Portrait وفيديو Monochrome و 960fps Smart Slow-motion وأخيرًا ميزة Night Flare Portrait، والتي توفر معًا مجموعة أكثر شمولًا من الأدوات الإبداعية لتتمكن من إدراك أسلوبك من خلال الصور والفيديو.

إضافة الى ذلك، يُمكن الآن الوصول الى تطبيق OPPO المُتميز والذي يسهل إستخدامه، SOLOOP، من خلال واجهة كاميرا Reno5، مما يمنحك خيار تحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة بسهولة بإستخدام قوالب الفيديو ذات الجودة الإحترافية وأدوات التحرير.

تمييز الصورة بسهولة مع الإبتكارات الذكية

تدعم الكاميرا الأمامية بدقة ٤٤ ميجا بيكسل في هاتف Reno5 المدعومة بميزة الإستشعار المُحسنة بالذكاء الاصطناعي التفاعلات المُستقبلية الخالية من اللمس. وتكتشف خصوصية الرسائل الذكية تلقائيًا ما إذا كان شخص أخر ينظر الى هاتفك ويخفي الإشعارات وفقًا لذلك; كما يُمكنك Smart AirControl من الرد على مكالمة أو رفضها، والتمرير داخل التطبيقات بإستخدام حركات اليد; وتمنع Smart Always-on Display شاشة Reno5 من التعتيم او الإغلاق أثناء إستخدام الهاتف.

الحياة أسرع مع شاحن Flash بقوة ٥۰ واط في Reno5 والشاحن SuperVOOC 2.0 بقوة ٦٥ واط في Reno5 5G



من بين العديد من المميزات في سلسلة الـReno5، يُعد الشحن فائق السرعة بقوة ٥۰ واط لإصدار Reno5 والشاحن فائق السرعة بقوة ٦٥ واط SuperVOOC2.0 لإصدار Reno5 5G من المميزات البارزة الأخرى التي ستُغير طرق الإستخدام التقليدية لمُستخدمي الهواتف الذكية. مع سرعة شحن أعلى بنسبة ٦٦.٦% من الجيل السابق، يُمكن للشاحن الـ٥۰ واط من شحن Reno5 حتى ۸۰% خلال ۳۱ دقيقة فقط وشحن البطارية حتى ۱۰۰% خلال ٤۸ دقيقة فقط. بينما يُمكن الشاحن الـ٦٥ واط من شحن Reno5 5G بنسبة تصل الى ۱۰۰% في خلال ۳٥ دقيقة فقط. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة ٤۳۱۰ مللي امبير لإصدار Reno5 وبطارية ٤۳۰۰ مللي امبير لإصدار Reno5 5G تُتيح الإستخدام طوال اليوم.

يوفر Reno5 للمستخدمين ايضًا مساحة تخزين إفتراضية ۱۲۸ جيجا مع ۸ جيجا رام. جنبًا الى جنب مع كوالكوم سناب دراجون 720G بتكنولوجيا تصنيع ۸ نانو ميتر لـ Reno5وكوالكوم سناب دراجون 765G بتكنولوجيا تصنيع ۷ نانو ميتر لـ Reno5 5Gحيث توفر للهاتف أداءًا سريعًا وإستهلاك متوازن للطاقة.

تألق مع تصميم Reno5الأيقوني

من المؤكد أن التصميم الجديد لـ Reno5 سيكون رمزًا لأصحاب الموضة والأناقة.

حيث يأتي إصدار Reno5 بلونين: اللون الـ Fantasy Silver واللون الـ Starry Black، بينما يأتي إصدار Reno5 5G بلونين: Galactic Silver و Starry Black. مع خاصية/ميزةالـ Diamond Spectrumالجديدة تمامًا، تخلق ألوان Reno5 تأثيرًا مرئيًا جديدًا يُمكن أن يُبرز اآلاف الألوان عند النظر من زوايا مختلفة أو في إضاءه مختلفة، يظهر الهاتف بألوان جديدة تمامًا. كما تم إعطاء اللمسات الأخيرة Reno Glow وهي خاصية زجاجية فريدة من نوعها من تصميم OPPO، مما يمنح الغلاف الخارجي للهاتف تفاصيل وأجزاء لامعة، كما لو أن الملايين من الـ ألماس مُدمجة فيه، مما يجعلها مقاومة لبصمات الأصابع.

تم تصميم Reno5 بشكل رائع ليكون نحيفًا وأنيقًا. حيث يزن الهاتف ۱۷۲ جرام وفي الإصدار Galactic Silver وزنه ۱۸۰ جرام. ويقل سمكه عن ۷.۹ مم، ويستفيد الهاتف من تقنية COF المُتقدمة لتصغير الحافة السُفلية للشاشة بنسبة ۲۸% مُقارنًة بـ Reno4لتكون ۳.۹۸ مم فقط، مما يوفر تجربة غامرة تحمل معنى الشاشة الكاملة مع نسبة شاشة الى واجهة تبلغ ۹۱.۷% مُقارنة بـ۹۰.۷% في Reno4. بالإضافة الى ذلك، تم دمج بصمة الإصبع المخفية أسفل الشاشة بضمان إلغاء القفل الفوري مع الحفاظ على أمان بياناتك.

يتميز Reno5 بشاشة AMOLED بقياس ٦.٤ بوصة داعمة لمعدل تحديث ۹۰ هيرتز مع تصميم الثُقب، مع دقة ۲٤۰۰×۱۰۸۰ بيكسل FHD+ ومعدل تحديث سلس، تُقدم لك تجربة ترفيهية تشبه الواقع، يأتي Reno5 ايضًا مع شهادات Netflix HD وAmazon Prime Video HD مما يتيح لك عرض المحتوى بتفاصيل أكثر. علاوة على ذلك، تم تصميم الشاشة ذات الضوء الأزرق المُنخفض، والتي تم إختبارها بالكامل والتحقق منها وإعتمادها من قبل شركة SGS العالمية، لحماية رؤية المُستخدمين في ظِل الإستخدام المطول.

نظام تشغيل ColorOS 11.1

يأتي Reno5 مع نظام تشغيل ColorOS 11.1 مما يُحافظ على وجود مميزات Android 11 المحببة مع توفير تخصيص ثري لواجهة المستخدم، وكفاءه أكبر، وسلاسة لا مثيل لها، وخصوصية معززة يسعى إليها مستخدمو OPPO.

من خلال دعم إمكانية التخصيص الشامل، يُمكن لمستخدمي Reno5 تصميم Always-on Display الخاصة بهم، والوضع المظلم ايضًا ما يجعل الهاتف مناسب لشخصياتهم.. كما تعمل المميزات المبتكرة الأخرى مثل Flexdrop والترجمة بثلاثة أصابع بإستخدام Google Lens على زيادة الإنتاجية بشكل كبير. في نفس الوقت يعمل وضع إختصار الألعاب ووضع اللاعب ورسائل الشاشة النقطية ولمسة الألعاب القابلة للضبط على خلق بيئة لك لتنغمس تمامًا في الرفاهية. وتم تحسين الأمان ايضًا على مستوى نظام التشغيل بإستخدام نظام خاص – مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات متعددة على الهاتف بإستخدام تطبيقات وبيانات مقسمة. تم إعتماد حماية البيانات على الهاتف من قبل مؤسسات خارجية منها ISO وePrivacy و TrustArc، مع التأكد من تخزين معلوماتك الشخصية ونقلها بأمان دائمًا.

الطرح في السوق

ستكون سلسلة Reno5 متوفرة في الأسواق بإصدارين: Reno5 5G و Reno5 حيث يرمز Reno5 الي اصدار Reno5 4G وكلا الإصدارين سيكونان متوفرين إبتداءًا من 2 مارس في مصر.



سيتوفر Reno5 5G بلونين: Galactic Silver و Starry Black. جميع الألوان ستكون متوفرة للشراء للعملاء بسعر 7990 جنية مصري.

سيكون Reno5 متوفرًا في الأسواق بلونين: Fantasy Silver و Starry Black. جميع الألوان ستكون متوفرة للشراء للعملاء بسعر 5990 جنية مصري. وسيبدأ الطلب المسبق على الهاتفين من 24 فراير وحتي 28 فبراير