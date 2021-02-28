شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة حكومية بقمة مصر للأفضل ومنتدى الخمسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من وزراء الحكومة، عن سعادتهن للمشاركة في قمة مصر للأفضل التي تنظمها دينا عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مجلة أموال الغد، والتي تشهد تطورا وتحسنا عاما بعد عام ولا سيما فيما يتعلق بدعم المرأة، وهى القمة التي تنظمها دينا عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة مجلة أموال الغد .

قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة: "نحن سعداء بهذا الاحتفال وتفعيل الميثاق الاخلاقى لخلق بيئة عمل أمنة للسيدات في القطاع غير المالى مع هيئة الرقابة المالية وسعداء بذلك، ونأمل أن تتنشر في القطاع الخاص بصوة كاملة، لافتة أن المهم زيادة السيدات في القطاع الخاص، وأن تكون هناك سيدة في كل مجلس إدارة بالشركات".

وأشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالقمة التي تعبر عن سلسلة من النجاحات، وقالت: "كل سنة يتم تكريم عدد من الشركات لهم أثر في الحياة الاقتصادية بشكل عام، وكونها تعقد للمرة السادسة فهذا تأكيد نجاحها، وفيها شركات متنوعة وشخصيات أيضا وكلهم لهم اثر ايجابى".

أضافت نيفين جامع: "قبل أن أتولى الوزارة كنت أسعى للمشاركة في هذا الحدث المهم سنويا، وفيها قيادات لديها طموح، وتنافس شريف بين الشركات من أجل التميز الذى ننشده".

أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى: "أنا سعيدة في قمة 2021 لمنتدى الخمسين، حيث أعلنا للمرة الثالثة عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذى دشناه مع المنتدى الاقتصادى العالمى، وهو منتدى عالمى كبير ويضم صناع القرار وقادة دوليين، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة".

أضافت المشاط: "نحن البلد الأولى التي تدشن هذا المحفز، ولا سيما لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهى المساواة، لافتة أن الوزارة تسعى لفتح مجالات التعاون الدولى وتشجيع السيدات والقطاع الخاص عامة".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: "المنتدى شهد تطورا كبيرا منذ 2016، ويشهد تنوعا كبيرا الفترة الحالية، ودعم وتمكين المرأة اقتصاديا هذا مكون مهم جدا من خطة الدولة واستراتيجيته الخاص بالمرأة".

أضافت هالة السعيد: "الدولة المصرية قامت بجهد كبير جدا لدعم المرأة وتقليل الفجورة بين الجنسين والمساواة والاستفادة من طاقات المرأة، مما ينعكس ايجابىا على الناتج القومى، موضحة: "نحن نتعاون مع المنتدى، كما تم تدريب عدد كبير من السيدات على مختلف المستويات بما يتفق مع التوجه العالمى، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال التعاون مع مختلف الجهات للتوسع في تدريب المرأة".