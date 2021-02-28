شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عددا من القيادات الاقتصادية ورئيس صندوق مصر السيادى فى قمة مصر للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الاعلامية دين عبدا الفتاح عددا من القيادات الاقتصادية فى قمة مصر للأفضل، حيث تم تكريم كل من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وشريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، أيمن سليمان رئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إضافة إلى عددا من البنوك والشركات المشاركة فى القمة، وايضا جمال السادات رئيس شركة اتصالات مصر.

يذكر أنه المؤتمر يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وانطلقت الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال

وترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شتمل.