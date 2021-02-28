توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى الخمسين والقومى للحوكمة لدعم تمكين المرأة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى الخمسين والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعى، وشارك في التوقيع الاعلامية دينا عبد الفتاح.

يذكر أن المؤتمر يقام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، انطلقت الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال.

وترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.