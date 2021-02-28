شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تدعو للحفاظ على الإجراءات الاحترازية فى أول ظهور لها بعد تعافيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن تجربتها مع فيروس كورونا هي أحد التجارب التي تتمنى ألا يمر بها أحد، واصفة إياها بأنها من أصعب اللحظات التي مرت عليها، مطالبة الجميع بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على أنفسهم، داعية بأن يسلم الله الجميع وأن يعفوا عن المصريين جميعا.

وأضافت جامع، في تصريحات صحفية، على هامش قمة مصر للأفضل لتكريم 50 سيدة أعمال، برعاية شركة اكسلنت كومنكيشن، برئاسة دينا عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، أن الاهتمام بالمرأة هو من أهم عناصر التنمية المستدامة، مشددة على دور المرأة في تنمية المجتمع، أن مصر بها نماذج متميزة.