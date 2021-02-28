شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة وضعت برامج تأهيلية للمرأة لخلق نماذج قيادية تخدم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تسعي دائما لخلق قيادات نسائية، ولذلك وضعت الدولة عددا من البرامج التأهيلية في عددا من المحافظات، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المستدامة شدد على تفعيل دور المرأة المصرية وخلق نماذج مشرفة تصلح لان تكون قيادات في المستقبل.

وأضافت السعيد على هامش قمة مصر للأفضل لتكريم 50 سيدة أعمال وذوى الهمم، أن وجود أكثر من 50 سيدة أعمال يمثلن نماذج ناجحة هو أحد النتائج التى سعت إليها الدولة لدعم المرأة.

يذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، انطلقت الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال.

وترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر مشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.