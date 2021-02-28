شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت المدينة" ترتفع 16% خلال 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 16% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 222.04 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 190 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 220 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 195 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 572.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 531.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفض مصروف الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المُقابل، أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 70 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبواقع 5% من قيمة الأسهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 157.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 124.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.