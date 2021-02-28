شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أبوظبي الأول» تقر توزيع 8.08 مليار درهم أرباحاً نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أقر اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، الأحد، توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% (ما يعادل 74 فلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات نقدية بقيمة 8.08 مليار درهم)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس/ آذار 2021، (أي المشترون يوم 8 مارس 2021)، توزيعات الأرباح النقدية.

وتمت مناقشة كل البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها؛ بما في ذلك تعيين أندريه صايغ عضواً جديداً لمجلس الإدارة. كما شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

طحنون بن زايد: تمكنّا من تعزيز دورنا الداعم لمسيرة التنمية الوطنية

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «أتاحت لنا المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول باعتباره الأقوى والأكثر أماناً على مستوى دولة الإمارات، تعزيز دورنا الداعم لمسيرة التنمية الوطنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع تحقيق أفضل قيمة لمساهميه. ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها البنك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020؛ حيث أنجزنا الكثير على صعيد أجندتنا الاستراتيجية، وواصلنا التزامنا تجاه مساهمينا، لذا يسرّنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بنسبة 74% من رأس المال، بإجمالي 8.08 مليار درهم».

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «يمثل تعيين هناء الرستماني رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنجازاً تاريخياً في مسيرة البنك، والقطاع المصرفي بشكل عام، وتجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى تفعيل دور الكوادر الوطنية في شتى القطاعات، وعلى كل المستويات. ومع بدء هذه المرحلة الجديدة، فإنني أتطلع قدماً إلى التعاون معاً للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، ومواصلة العمل بجد للمساهمة ببناء مستقبل مزدهر لأجيال المستقبل».

هناء الرستماني: سنواصل العمل على تعزيز زخم أعمالنا وتوسيع خبراتنا

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «أظهر بنك أبوظبي الأول خلال عام 2020 مرونة في الأداء وحقق قوة في النتائج وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكنا في ظل التحديات المستجدة أن ندعم عملاءنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها من خلال تكيفنا مع الظروف المتغيرة للسوق. وعلى الرغم من ذلك، استطاع البنك أن يرسخ مكانته باعتباره الأكثر ربحية على صعيد بنوك دولة الإمارات بصافي أرباح بلغ 10.6 مليار درهم عام 2020، وسنواصل العمل على تعزيز زخم أعمالنا وتوسيع خبراتنا لنسرع عملية التحول الرقمي لدينا، والذي يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة عبر اعتماد المرونة والابتكار نهجاً لنا».

وأضافت الرستماني: «ينتقل بنك أبوظبي الأول إلى المرحلة التالية من مسيرتنا مستندين إلى قوتنا وثقتنا بقدرتنا على تحقيق أفضل العوائد، وأود هنا أن أتقدم بالشكر لمساهمينا على ثقتهم الكبيرة ببنك أبوظبي الأول، وإمكاناته».