شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق تنمية الصادرات اليوم - الأحد - أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى، التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

هذه الدفعة شملت 40 شركة باجمالى قيمة مستحقات 208.4 مليون جنيه، وبصافى 192.5 مليون جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتى المالية والبترول، لافتة الى انه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من حوالى 1600 شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة .

المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من اجمالى قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، وشهدت المرحلة الاولى للمبادرة شهدت سداد 13.2 مليار جنيه ل 1125 شركة مصدرة.