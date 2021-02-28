شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 6 مليارات جنيه فائض النشاط التأمينى للشركات بنسبة نمو 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره 25% ليصل إلى 6 مليارات جنيه في نهاية العام المالي 2020 مقارنة بفائض بلغ 4.8 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق، منوهة إلى تحسن نتائج الفائض التأميني خلال الخمسة أعوام الماضية والتى بلغت مليارى جنيه في نهاية العام المالي 2015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.

أضافت الهيئة، في تقرير حصاد عام 2020، أن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع ليصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%، وحققت قيمة التعويضات 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (إبريل-يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما ارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ69 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%، كما ارتفعت إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنةً بـ102 مليار جنيه في نهاية العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.

وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%، وبلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 33.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020 بمعدل مقارنة بـ34.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بمعدل انخفاض قدره 4.3%.