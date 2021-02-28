شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قطاعا تهبط بالبورصة المصرية بنهاية جلسات شهر فبراير على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، إذ تراجع 14 قطاعاً على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.97%، يليع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.85%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.73%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.66%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.82%.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.89%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.12%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 0.8% في نهاية جلسات شهر فبراير، بعد صعود 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، وبعد أن شهد صعوداً بنسبة 3.61% منذ جلسة 10 يناير الماضي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.74%، والعرب على 7.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 37.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.2 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.