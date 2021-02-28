شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.29% للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بصعود 11 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.290% رابحاً 10.581 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.378 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 730.4 ألف ريال عبر تنفيذ 393 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.13%، ثم سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 3.07%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 50%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "صندوق عمان العقاري" بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 267.1 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة النهضة للخدمات، البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 105.5 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 106.7 مليون ريال عماني عام 2019، وبلغ صافي الأرباح 9.6 مليون ريال عماني عام 2020 مقارنة مع 19.9 مليون ريال عماني عام 2019، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 20 بيسة للسهم الواحد.