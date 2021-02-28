«تبريد» تطلق 4 مشاريع لتعزيز الكفاءة والاستدامة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن إطلاق أربعة مشاريع تجريبية كجزء من توسع تعهدها للتمويل في مجال البحث والتطوير. وتؤكد هذه المشاريع التزام «تبريد» الراسخ بالاستدامة، كما أنها ستحقق العديد من الفوائد البيئية وستسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للشركة بجانب زيادة العمر الإنتاجي الافتراضي لمحطات تبريد المناطق وتعزيز ثقتها.

ومن المنتظر أن يساهم التمويل في زيادة كفاءة الطاقة في المحطات بنسبة 30% مقارنة بمعايير أداء الصناعة إلى جانب خفض تكاليف دورة حياة محطة التبريد الإجمالية.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نحن نضع الابتكار والبحث والتطوير في مقدمة أولوياتنا فهي عناصر مهمة وأساسية في استراتيجية عملنا. ويعد تطوير البنية التحتية المناسبة مع الحفاظ على البيئة من الأولويات الرئيسية في رؤية دولة الإمارات 2030 ونحن ملتزمون بدورنا الرئيسي في دعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. كفاءة الطاقة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى وأنا أفتخر بالجهود المتواصلة المبذولة من قبل فرقنا التي تركز على الابتكار وتعمل بكفاءة لضمان اعتمادنا لأحدث التقنيات وريادة صناعة تبريد المناطق بأعلى مستويات الكفاءة وأقل الأضرار على البيئة».

وتهدف المبادرة الأولى بعنوان «مستقبل التبريد» إلى تقديم تصميم رائد وفلسفة تحّكم جديدة بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة في كل محطات «تبريد» لتحقيق تحسينات ملموسة في أدائها بالإضافة إلى زيادة عمرها الإنتاجي الافتراضي والتكاليف المنخفضة لدورة حياة تلك المحطات.

وتهدف مبادرة «تبريد» الثانية للبحث والتطوير بعنوان «الأنابيب النانوية الكربونية» إلى تحسين الأداء والعمر الافتراضي للمحطات والمعدات بشكل كبير بالإضافة إلى تقليل تأثيرات محطات نقل الطاقة باستخدام مادة الأنابيب النانوية الكربونية التي تتمتع بخصائص مميزة على صعيد انتقال الحرارة.

أما المبادرة الثالثة بعنوان «Wet Bulb Forecasting» تنبؤات درجات الحرارة فتسعى إلى تعزيز إدارة حجم الطلب بشكل كبير. وتهدف المبادرة إلى دقة الدراسات عن زيادة معدلات حجم طلبات العملاء خلال الــ24 ساعة القادمة وزيادة كفاءة التشغيل من خلال تحسين إنتاج التبريد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتعتمد هذه الخطوة على نظام دقيق للتنبؤ عن الأحوال الجوية من خلال معلومات لحظية محدثة ثم تشمل الخطوة الثانية استخدام بيانات علمية لتطوير النماذج والارتباطات المعمولة وأخيراً تعزيز أداء المحطة بناءً على توقُّعات حجم الطلب.

وتهدف المبادرة الأخيرة إلى تطوير دائرة المكثف لمحطات تبريد المناطق وبرج التبريد الذي يعد أحد المكونات المهمة في المحطة لتأثيره البالغ على أدائها. وتقوم شركة تبريد حالياً بإعادة تصميم المعدات لتحسين كفاءتها من خلال تحسين توزيع المياه والهواء ونقل الحرارة مما سينعكس في نهاية المطاف على الأداء العام للمحطة.