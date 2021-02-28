شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يشكل مجلس إدارة «أدنوك» برئاسة محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعضوية كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك.

كما يضم مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عضويته الدكتور أحمد مبارك المزروعي وجاسم محمد الزعابي وسهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ والمهندس عويضة مرشد المرر. وأصدر صاحب السمو قراراً آخر بتعيين الدكتور سلطان أحمد الجابر عضواً منتدباً لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة.

من جهته، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة أدنوك برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعضوية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك وجاسم محمد الزعابي وسهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ.