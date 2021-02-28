شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد الإمارات» تضيف منتجات جديدة لتعزيز تنافسيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «حديد الإمارات» عن خططها لإضافة اللفائف المدرفلة على الساخن إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بشكل أساسي من المنتجات المسطحة عالية الجودة.

يأتي ذلك، انسجاماً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتعزيز التنافسية عبر التنويع والمرونة والابتكار وترسيخاً لمكانتها في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وتقوم الشركة حاليًا بإجراء تقييم شامل للمشروع الذي يتضمن إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكمال المشروع 5 ملايين طن في العام. وبفضل التقنيات الحديثة التي سيتبناها المصنع الجديد، سوف يكون واحداً من المرافق الصناعية الأقل من حيث البصمة الكربونية على مستوى المنطقة.

وتدعم المنتجات المسطحة الجديدة العديد من الصناعات والتطبيقاتمثل: صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، والغلايات وأوعية الضغط، واسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، والإنشاءات العامة، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، والصلب الهيكلي ونحوها من المنتجات الأخرى.

وأكّد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» أن «الشركة تسعى دائماً لتلبية احتياجات عملائها عبر مجموعة متكاملة من المنتجات عالية الجودة والحلول الشاملة، وقال: «تعتزم الشركة - عقب إجراء التقييم اللازم للمشروع - تلبية الطلب المتزايد على منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن ومنتجات الصلب المسطحة في السوق المحلي والأسواق الإقليمية. ويأتي مشروع إطلاق منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن ضمن خططنا للتوسع والنمو، وتعزيز إسهامنا في دعم القطاع الصناعي ككل».

وأضاف الرميثي: «اكتسبت شركة «حديد الإمارات» سمعتها الرائدة عبر العقدين الماضيين من خلال توفير أفضل منتجات الصلب عالية الجودة بما فيها حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والألواح الارتكازية، واليوم نسعى إلى مواصلة التميز لترسيخ مكانتنا الرائدة في صناعة الحديد والصلب المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد في العالم.»