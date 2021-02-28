شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الشارقة القابضة» يناقش البيانات المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة «الشارقة القابضة» الاجتماع الأول للسنة الجديدة 2021 افتراضياً، وتطرق إلى عدة قضايا تخص الشركة، وكيفية الاستمرار في تميز أدائها، وإضافة نجاحات جديدة على ما تحقق، واستمرار المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.

وترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، بحضور علي العبد الله، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد بن بطي، وهوازن اسبر، وأحمد الشامي، وتم الترحيب بالعضو الجديد، سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة. وأشاد الحضور بما حققته الشركة ومشاريعها من نجاحات كبيرة.

وناقش الاجتماع والذي حضره أيضاً وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، حزمة من القضايا، من أبرزها توصيات اللجنة المالية والإدارية، والبيانات المالية والوضع المالي للشركة، بالإضافة إلى مستجدات مجمّع الزاهية، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميز في الشارقة، ومستجدات مراكز «متاجر».

وأعرب وليد الصايغ عن تقديره للجهود التي بذلتها كافة فرق العمل في مختلف المشاريع التابعة للشركة، بأعلى معايير الجودة، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الشارقة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل. وتقدم الصايغ بالشكر إلى كافة موظفي الوحدات التابعة للشركات على ما تحقق من إنجازات.