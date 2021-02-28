شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً "عراب" رأفت الهجان.. "كورونا" يُغيب يوسف شعبان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

بمشاهد وطنية تملئ ذاكرة الشعب المصري، تركها الفنان الكبير يوسف شعبان بشخصيات عدة على رأسها محسن ممتاز ضابط المخابرات المصري، في مسلسل رأفت الهجان، غيب فيروس كورونا المستجد، الفنان الكبير عن عمر يناهز الـ 90 عاماً.

وولد يوسف شعبان في 16 يوليو 1931 بحي شبرا في العاصمة المصرية القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

وبدأت مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 1963 وقدم أكثر من 130 مسلسلاً أبرزها العائلة والناس والشهد والدموع والوتد و عيلة الدوغري ولحظة ضعف ورأفت الهجان وتألق به بشكل بارع في أداءه لشخصية محسن ممتاز، والتوأم وضد التيار وأميرة في عابدين وامرأة من زمن الحب والضوء الشارد والمال والبنون والمشاركة بالجزء الخامس من (ليالي الحلمية) والجزء الأول من مسلسل حول (السيرة الهلالية) بنفس العنوان وغيرها من الأعمال.

وتوفي الفنان المصري، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى العجوزة للعزل بمحافظة الجيزة، التي تم نقله إليها قبل 5 أيام، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً.

من جانبها، نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان يوسف شعبان، قائلة: "تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين النجم الكبير والأستاذ: يوسف شعبان إنا لله وإنا إليه راجعون".

