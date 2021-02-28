جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تستحدث 3 فئات جديدة

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن استحداث ثلاث فئات جديدة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وتطوير استراتيجيتها التي تتوافق مع المستجدات العالمية، وإجراء تعديلات على أربع فئات سابقة لتحقيق رسالتها في نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي على مستوى العالم.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة لجميع فئاتها اعتباراً من اليوم الاثنين أول مارس 2021 عبر الرابط الإلكتروني https: //www.igcc.ae وتتضمن مستجدات الجائزة للتقديم المباشر فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي التي تستهدف إمارة الشارقة وتمنح إلى جهة حكومية خدمية استجابت لمطالب الجمهور، وساهمت في تعزيز ممارسات التواصل العمومي وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة إلى آراء الجمهور واحتياجاته وصولاً إلى تلبيتها من قبل الحكومة.

واستحدثت الجائزة فئة الموظف المثالي للاتصال الحكومي، التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وموجهة إلى الموظفين الذي يعملون في الجهات الحكومية، ممن قدموا أفكاراً ساهمت في تعزيز ممارسات الاتصال الحكومي.

وشملت قائمة الفئات الجديدة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة عالمية وهي أفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا، وتمنح إلى الجهات الرئيسية التي كانت بمثابة خط الدفاع الأول في التعامل مع أزمة كورونا مثل القطاع الصحي، والقطاع الأمني، وغيرها من القطاعات التي تعاملت بشكل مباشر في التصدي للجائحة، تقديراً لاستجابتها وتعاملها مع متغيرات الأزمة وتحدياتها.

وتمنح الجائزة لـ 3 جهات ممن قدموا نموذجاً ناجحاً على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإقليمي بالوطن العربي، والمستوى العالمي.

تعديلات تطويرية

وأجرت جائزة تعديلات تطويرية على فئة أفضل مبادرة حققت تأثير مجتمعي- دولة الإمارات العربية المتحدة «تصويت» - التي كانت مخصصة لتصويت الجمهور بنسبة 100 في المئة، أما التحديث فيتمثل في تخصيص نسبة 50 في المئة لتقييم لجنة التحكيم، و50 في المئة تصويت الجمهور.

كما عدلت الجائزة فئة أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي - الوطن العربي- بأن يتم اختيار 3 فائزين من مختلف منصات التواصل الاجتماعي (اليوتيوب، الفيس بوك، التويتر، الانستجرام، السناب شات، التيك توك، live streaming).

واستحدثت الجائزة تعديلات على فئة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي – التي تم فتحها لاستقبال المشاركات من كافة أنحاء الدولة بينما كانت مخصصة سابقاً للجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وشملت التعديلات فئة أفضل صورة/ فيديو في الاتصال الحكومي بحيث تنقسم إلى فئتين فرعيتين: أفضل صورة في الاتصال الحكومي، وأفضل فيديو في الاتصال الحكومي.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على مواكبة المستجدات العالمية وتطوير فئاتها بما يحقق رسالتها وأهدافها المنبثقة عن توجهات إمارة الشارقة في ترسيخ فكر الاتصال الحكومي وإيجاد منظومة متميزة بالقطاع وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ونوّه علاي بحرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على بناء الوعي بأهمية الاتصال الحكومي وتشجيع الشباب على الانخراط بهذا القطاع المهم، إذ تضع ضمن أولوياتها دعم أعمالهم المتميزة في هذا المجال مشيراً إلى أن التوجهات الاستراتيجية للجائزة تستند إلى ما تمّ إنجازه منذ إطلاقها وتحقيق العديد من الرؤى والأهداف المستقبلية.

الفئات الأخرى

وتشمل الفئات الأخرى لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل استجابة للأزمات - دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح إلى إحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التي تعاملت باستجابة للأزمات وحققت تواصل فعال مع الجمهور خلال وبعد الأزمة، من خلال تجربة شاملة لكافة مراحل التعامل مع الأزمة بدءاً من الفكرة وصولاً إلى النتائج الملموسة.

وتمنح فئة أفضل منظومة تدعم الاتصال الحكومي - دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جهة حكومية ساهمت من خلال الأنشطة التدريبية أو التوعوية في تحقيق تطور في كفاءة موظفيها على مستوى الاتصال الحكومي ودعم مفاهيم التواصل الفعال مع الجمهور والوسائل الإعلامية.

الوطن العربي

تتضمن قائمة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عدة فئات مخصصة للوطن العربي منها فئة أفضل فكرة لإشراك أجيال المستقبل التي تمنح إلى الجهات الحكومية أو الخاصة التي ساهمت بشكل فعال من خلال مبادرات أو أنشطة في إشراك أجيال المستقبل أو تثقيفهم تجاه القضايا الحيوية.

ومن الفئات الأخرى التي تستهدف الوطن العربي فئة أفضل برنامج إعلامي يبث عبر التلفزيون أو الإذاعة أو الموقع الإلكتروني أو اليوتيوب أو التطبيقات الذكية للمؤسسات الإعلامية الحكومية أو الخاصة لإحداث التأثير الإيجابي والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي تجاه القضايا الحيوية.

أما الفئة الثالثة فهي أفضل اتصال حكومي عبر الوسائل الحديثة التي تُمنح إلى جهات حكومية حققت تفاعل وتواصل ناجح مع جمهورها من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

ومن الفئات المخصصة للوطن العربي.. أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي تمنح إلى البحث العلمي الذي تناول أحد الموضوعات المرتبطة بالاتصال الحكومي، وتوصل إلى نتائج من شأنها المساهمة في تطوير منظومة العمل في القطاع على كافة المستويات الإدارية والاتصالية. ويمكن التقدم إلى تلك الفئة من خلال الأفراد، أو عبر المراكز البحثية.

أما فئة أفضل مبادرة شبابية في مجال الاتصال الحكومي فهي تمنح إلى مبادرة فردية أو جماعية أو مؤسسية نفذها شباب من عمر 18 إلى 40 عاماً، وخدمت قطاع الاتصال الحكومي بشكل فعال.

فئات عالمية

وتتضمن الفئات العالمية لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل ممارسات التعامل مع الأخبار المغلوطة تمنح إلى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التي عملت من خلال رؤى واضحة على الحد من الشائعات والأخبار المغلوطة، أو ساهمت من خلال ذلك في تحسين سمعة الدولة وتصحيح الصورة الخاطئة عنها.

وتحرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي على مستوى العالم، من خلال حزمة أهدافها التي تدعم أفضل ممارسات الاتصال الحكومي وتسعى إلى التعرف على الرواد العالميين في ممارسات الاتصال والإعلام الحكومي ممن يبنون قيمة مجتمعية مستدامة وتقدير وتكريم الرواد في مجال الاتصال الحكومي.

يذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فتحت باب التسجيل للدورة الثامنة 2021، اعتباراً من الأول من مارس وتواصل تقديم ورش تعريفية حول الفئات المستحدثة والاستراتيجية الجديدة للجائزة وأبرز التعديلات على بعض فئاتها وآلية المشاركة والجمهور المستهدف.

وانطلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في سبتمبر 2012، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعمل على ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والعالم من خلال إبراز إنجازات الأفراد والمؤسسات في هذا المجال.