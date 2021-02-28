«اجتماعية الشارقة» تطلق «بصمة» لترميم المساكن المتصدعة

الشارقة : ميرفت الخطيب

أعلنت حصة الحمادي مديرة إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خلال مؤتمر صحفي عن بعد صباح أمس إطلاق المبادرة المجتمعية «بصمة» أحد مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الدائرة خلال العام الحالي، والتي انطلقت في العام 2018 وتوقفت العام الماضي بسبب «جائحة كوفيد 19»، وتعنى المبادرة بتحسين المساكن المتصدعة التي هي بحاجة لإعادة ترميم، بالإضافة إلى توفير الأثاث والأدوات الكهربائية وغيرها من مستلزمات المنزل لتحسين وتوفير الرفاه الاجتماعي للفئة الأقل حظاً من خلال مساعدة الأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وصرحت الحمادي بأن المشروع وضعت له ميزانية 500 ألف درهم سنوياً، ويستهدف 8 آلاف منزل جرى حصر 300 منزل في حاجة إلى تحسين، في حين تم تحسين 28 منزلاً خلال العام 2018، و41 منزلاً خلال العام 2019،

وأشارت إلى الهدف من المبادرة هو توفير الرفاه والعيش الكريم والارتقاء بالمستوى المعيشي وتعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة بالنهوض بالمجتمعات وتجميل البيئة المعيشية وتحويلها إلى بيئة أسرية مثالية وإدخال البهجة والسرور على الأسر المستفيدة والمسجلة لدى الدائرة، وقالت «إن الدائرة تقوم بتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع والفوائد، تعزيزاً لقيم التكافل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والتعليمية، وتسعى جاهدة إلى المضي قدماً نحو تفعيل دور التلاحم المجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وغرس ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزز إطلاق المشاريع التزام الدائرة بالبرامج ذات التأثير الإيجابي على المجتمع في ظل النهج الذي تتبناه إمارة الشارقة لتوفير الحياة والعيش الكريم لمجتمع الشارقة».

كذلك أشارت الحمادي إلى إمكانية المساهمة بدعم المبادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والأفراد بهدف تفعيل دور التلاحم الأسري في المجتمع والعيش الكريم وتجميل البيئة المجتمعية.

