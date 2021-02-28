شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.63% بجلسة الأحد.. و"سوداتل" تحصل على رخصة 4G بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 14.78%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 13.11%، وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 211.8 مليون درهم.
في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل، حصول المجموعة على رخصة الجيل الرابع لمشغلها المعروف باسم إكسبرسو، وذلك بعد مفاوضات تم تتويجها بالالتقاء بالرئيس السنغالي ماكي سال.
في سياق آخر أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأحد، وناقش الأعمال الاعتيادية للشركة واستعرض نتائج أعمال الشركة للعام 2020، كما ناقش المجلس البيانات المالية السنوية للعام 2020 وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها، وقرر المجلس التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد 2.5 درهم لكل سهم، والتي تبلغ في مجموعها 37.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.
في سياق منفصل وقع بنك أبو ظبي التجاري، اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبو ظبي للتمويل، والتي تضم حوالي 1000 قرض عقاري، وستساهم هذه الصفقة في تعزيز نمو أعمال البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضم الأصول التي استحوذ عليها بنك أبو ظبي التجاري، والتي تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.130 مليار درهم تقريباً بتاريخ 31 يناير 2021، تتضمن تمويلات عقارات سكنية بنسبة 76% تقريباً وتمويلات عقارية تجارية بنبة 24%، وتتوزع التمويلات بما يقارب نسبة 50% في إمارة أبو ظبي، بينما يتوزع الباقي في إمارة دبي والإمارات الأخرى.