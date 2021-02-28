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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 28-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الأحد 28-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو استقر عند  4.53 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو.

 

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وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
  دولار أمريكى (USD)
 

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)
 

1 يورو يسجل  4.53 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)
 

1 ين يابانى يسجل  0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  28.42 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)
 

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)
 

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

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كما استقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 209.43 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
  ​سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  209.43 ريال  بما يعادل  55.84$

سعر الذهب عيار 22
 

بنحو  191.98 ريال  بما يعادل  51.19$

سعر الذهب عيار 21
 

بنحو 183.26 ريال  بما يعادل  48.86$

سعر الذهب عيار 18
 

بنحو  157.07 ريال  بما يعادل  41.88$

سعر الذهب عيار 14
 

بنحو  122.17 ريال  بما يعادل  32.57$

سعر الذهب عيار 12
 

بنحو  104.71 ريال بما يعادل  27.92$

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,513 ريال بما يعادل  1,737$

سعر جنيه الذهب
 

بنحو 1,466 ريال بما يعادل 390.88$

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 209,430 ريال  بما يعادل 55,839$

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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