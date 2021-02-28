المشاركون وصلوا لـ3000 محل.. التموين تمد فترة الأوكازيون الشتوي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس المقبل، بدلاً من يوم 7 مارس.

وشددت الوزارة، في بيان، على الجهات الراغبة بالمشاركة فى الاوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، ووجهت الوزارة كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقى مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للاوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأوضحت التموين أن الهدف من مد فترة الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين فى الأوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من 3000 محل.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اى مخالفات تتم خلال تسوقهم فى المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 ، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .