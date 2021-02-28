شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة.