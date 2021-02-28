شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الأعمال بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المنطقة الاستثمارية ميت غمر وذلك بحضور عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعد اول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديدة أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، وقال عبد الوهاب أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية في محافظات مصر جاء تلبية للطلبات المتزايدة من جانب المستثمرين على الاستثمار وفقا لهذا النظام، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل

وخلال اجتماعه مع مستثمري مدينة ميت غمر قال عبد الوهاب ردا على بعض استفسارات الحضور أنه تم إقرار حوافز لمستثمري المنطقة من شأنها تشجيع وزيادة الاستثمارات بها منها منح المشروعات فترة سماح لمدة (6) أشهر، موضحا أن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يصدر تراخيص مزاولة النشاط ويقدم كافة الخدمات والتيسيرات والإعفاءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار عبد الوهاب إلى قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع البنوك الحكومية المختلفة من أجل تيسير إتاحة التمويل للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية مؤكدا تحرك الهيئة على عدة محاور للمساهمة في زيادة الاستثمارات الخاصة والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال حزمه إجراءات وتيسيرات يتم تقديمها وفقا لأنظمة استثمار متنوعة تناسب مختلف متطلبات المستثمرين.