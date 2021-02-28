شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 في السوق المصري استقرارا ملحوظا، وذلك بالتزامن مع توقف التداول علي الذهب عالميًا ومحليا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات وتوقف حركة التداول على المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 876 جنيها.

عيار 21 يسجل 766 جنيها.

عيار 18 يسجل 657 جنيها.

أونصة الذهب 1734 دولار.

الجنيه الذهب 6128 جنيها.



وكانت أسعار الذهب أغلقت على ارتفاع ملحوظ بنهاية تداولات الذهب عالميا مساء الجمعة، لكن نسبة هبوط الذهب خلال يومي الخميس والجمعة كانت أقوي بكير من الارتفاع الذي سجله الذهب بنهاية جلسات التداول.

أسعار الذهب هبطت في تعاملات الخميس والجمعة بأكثر من 75 دولارا على المستوي العالمي وأكثر من 20 جنيها على المستوي المحلي، لكن بنهاية جلسة التداول الجمعة ارتفاع الذهب جزئيا ليعوض جزء من خسائره، لكن المؤشر متراجع لهذا الأسبوع بشكل كبير.