شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الفاكهة داخل سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 جولته الأسبوعية من داخل سوق العبور للجملة، وذلك لرصد أسعار جميع أنواع الفاكهة بالسوق وجودتها، وذلك لخدمة المستهلك في معرفة الأسعار الرسمية.

وقال خالد خلف تاجر فواكه بسوق العبور، إن أسعار الفواكه منخفضة بالرغم من اقتراب فاصل العروات الصيفية والشتوية، مشيرا إلى أن البرتقال المتواجد حاليا هو البرتقال الصيفى نظرا لاقتراب نهاية البرتقال الشتوي وأن سعر الكيلو يتراوح بين 1.5 - 2.5 جنيه.

وأضاف خلف، أن أسعار التفاح تتنوع حسب جودته وبلد المنشأ، حيث إن أغلب المتواجد حاليا بالسوق مستورد من بولندا َواليونان وإيطاليا ويترواح سعر الجملة بين 13-20 جنيها للكيلو.

وأشار خلف، إلي أن أسعار الكيوي تبدأ من 10جنيهات بينما أسعار الكانتلوب تتراوح بين 6-7 جنيهات للكيلو، والجوافة 6 جنيهات للكيلو، مؤكدا أن أسعار الفواكه تعتبر منخفضة خلال تلك الفترة.