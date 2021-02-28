شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء لبورصة دبي في أولى جلسات الأسبوع مدفوعة بصعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استقالة الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، من عضوية مجلس إدارة الشركة.
في سياق آخر أعلنت شركة أمانات القابضة، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة إجمالي دخل قيمته 70.6 مليون درهم إماراتي لعام 2020 بانخفاض قدره 36.8% مقارنة بالعام الماضي مع دخل من الاستثمارات قيمته 56.1 مليون درهم إماراتي انخفاضاً بنسبة 22.3% بالمقارنة مع عام 2019، وحققت أمانات أرباحاً صافية بلغت قيمتها 10.1 مليون درهم إماراتي لعام 2020 مقارنة بصافي أرباح قيمتها 60 مليون درهم إماراتي لعام 2019.
وأضافت "أمانات"، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأحد، أنه باستثناء المخصصات غير المتكررة، سجلت الشركة إجمالي دخل قيمته 87.5 مليون درهم إماراتي بانخفاض لم يتجاوز 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الدخل من الاستثمارات 72.9 مليون درهم إماراتي بارتفاع هامشي مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت الشركة صافي ربح قيمته 26.9 مليون درهم إماراتي لعام 2020 بانخفاض قدره 32.5% مقارنة بالعام الماضي.
في سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، إطلاق 4 مشاريع تجريبية كجزء من توسع تعهدها للتمويل في مجال البحث والتطوير، ومن المنتظر أن يساهم التمويل في زيادة كفاءة الطاقة في المحطات بنسبة 30% مقارنة بمعايير أداء الصناعة إلى جانب خفض تكاليف دورة حياة محطة التبريد الإجمالية.