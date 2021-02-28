شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك آند سكل»: التصويت على خطة إعادة التنظيم المالي بنهاية ابريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت «دريك آند سكل انرتناشيونال» بأن الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «آرونايت ذ.م.م» قد قام بالطلب من دائني المؤسسات المالية، كما سيطلب من الدائنين التجاريين بمراجعة مستندات الخطة (التي ستعرض عليهم لاحقاً) على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية شهر ابريل /نيسان القادم. وأشارت الشركة إلى أنها عقدت اجتماعاً لدائني المؤسسات المالية في يوم الخميس 25 فبراير، في تمام الساعة الثانية ظهراً عبر الاتصال المرئي. وأوضحت بأنه الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي قام بعرض خطة إعادة التنظيم المالي (الخطة) الخاصة بالشركات. ولفتت إلى انه سيتم عقد الاجتماع الثاني للدائنين التجاريين، يوم الإثنين الأول من مارس 2021 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر عبر الاتصال المرئي. وأشارت الشركة إلى أنها ستطلع المساهمين والسوق على آخر المستجدات في حينه.