شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» الروسية تكشف حقيقة سقوط مروحية تابعة لها في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

ذكرت وكالات أنباء رسمية نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية قولها الأحد: إن طائرة هليكوبتر روسية من طراز مي-35 هبطت اضطرارياً بسبب مشكلات فنية أثناء تحليقها فوق محافظة الحسكة في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان لوزارة الدفاع: «تم إجلاء الطاقم إلى المهبط سريعاً. ليس هناك خطر على حياة أي من الطيارين». وأضافت أن الطائرة لم تصب بأي نيران.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية ذكرت في وقت سابق أن طائرة هليكوبتر روسية سقطت في شمال شرق سوريا ما أدى إلى مقتل قائدها. وأضافت أن موقع سقوط الطائرة في محافظة الحسكة الشمالية قرب تل تمر القريب من قاعدة روسية.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، قد ذكرت الأحد، أن تقارير أفادت بتحطم طائرة هليكوبتر روسية في شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى مقتل قائدها. وأضافت أن موقع سقوط الطائرة كان في محافظة الحسكة الشمالية قرب تل تمر القريب من قاعدة روسية.