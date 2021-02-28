شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» و«رواد التواصل»‏ تتعاونان إعلامياً واجتماعياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت مؤسسة «تحقيق أمنية» و«رابطة رواد التواصل»، التابعة لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية اتفاقية، لتعزيز التعاون الإعلامي، بما يسهم في تحقيق دور كل منهما في المشاركة بالتنمية الإعلامية والمجتمعية.

وقع الاتفاقية من المؤسسة هاني الزبيدي، رئيسها التنفيذي، ومن الرابطة رئيسها المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وتنص الاتفاقية على تفعيل قنوات التواصل بينهما، ومشاركة أعضاء الرابطة في الترويج والتعريف بأعمال المؤسسة وفعالياتحقيق أمنية للوصول إلى جميع الشرائح.

وأكد الزبيدي، أهمية توقيع الاتفاقية، للمساهمة في الترويج لخدمات المؤسسة ونشاطاتها، للتمكّن من تحقيق أكبر عددٍ من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطرة. فيما قال الشحي «الرابطة تهدف إلى تنظيم رواد التواصل الشباب، ورعايتهم ودعم أنشطتهم، وتوفير فرص تطورهم وتنمتهم؛ لقدرتهم على التأثير في المجتمع وقضاياه عبر منصات التواصل».

والمؤسسة تعمل على تحقيق أمنية كل طفل يعاني مرضاً يهدد حياته، وحقّقت الآن، 4 آلاف و700 أمنية لأطفال مواطنين أو مقيمين، يعانون أمراضاً خطرة.