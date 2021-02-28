شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد ينشئ مكتبة رقمية في جامعة إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، بإنشاء مكتبة رقمية جديدة في جامعة إفريقيا العالمية.

أعلن ذلك ميرزا الصايغ، مدير مكتب سموّ الشيخ حمدان بن راشد، عضو مجلس أمناء الهيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة، عقب اجتماعه إلى هنود أبيا كدوف، مدير الجامعة، بحضور نائبيه وعمداء الكليات.

وزار وفد من الهيئة، برئاسة ميرزا الصايغ العاصمة السودانية الخرطوم وكان في استقباله حمد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ومدير جامعة إفريقيا العالمية. وتوجه مدير الجامعة بالشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد، على دعمه للجامعة على مدى السنوات الماضية، وإلى الهيئة على تعاونها مع الجامعة لتمكينها من أداء رسالتها التعليمية، وتمكين طلاب إفريقيا من استكمال تعليمهم العالي في مختلف التخصصات العلمية والفنية المختلفة. وأعرب عمداء الكليات عن امتنانهم وشكرهم لسموّ الشيخ حمدان بن راشد، على الدعم الكبير.

فيما أوضح ميزرا الصايغ، أن الجامعة تستقطب خريجي مدارس حمدان بن راشد آل مكتوم في إفريقيا وعددها 50 مدرسة، منها 12 مدرسة في السودان. والتقى خلال الزيارة 20 خريجاً وخريجة من أوغندا في التخصصات الفنية والهندسية والعلمية.

لافتاً إلى أن الجامعة تحتاج إلى مزيد من دعم الجمعيات الخيرية. مضيفاً أنه يبحث حالياً تشكيل مجلس أمناء للجامعة، على أن يكون ثلث أعضائه من الدول الإفريقية، وثلث من السودان، والثلث الآخر من كبار الشخصيات والجمعيات الخيرية التي ستدعم الجامعة.

يذكر أن المكتبة الرقمية الجديدة التي تبلغ كلفة إنشائها 50 ألف دولار، إضافة للمكتبة الحالية في الجامعة التي أنشئت عام 2013 بكلفة 50 ألف دولار، بدعم الهيئة. (وام)