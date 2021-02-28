شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُعلق التداول على "سوليدرتي" لإتمام الاندماج مع "الجزيرة تكافل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تعليق تداول سهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وأفادت "تداول"، في بيان لها اليوم الأحد، بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني على حسابات المركز لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات.

هذا وأعلنت سوليدرتي عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين وشركة الجزيرة تكافل، اعتباراً من الخميس الموافق 25 فبراير الجاري.

وأعلنت الجزيرة تكافل عن نفاذ قرار دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل ونقل جميع أصول شركة سوليدرتي السعودية والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وذلك مقابل قيام شركة الجزيرة تكافل بإصدار عدد 12.066 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.