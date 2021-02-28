شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدرع العربي للتأمين ترتفع 53% خلال 2020 لانخفاض المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الإكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 38% إلى 237.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 383.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفض صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 337 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 358 مليون ريال خلال العام 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 33.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 181.4%.