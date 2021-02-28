شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو" السنوية ترتفع 174% وإدارتها تُوصي بتوزيع 80 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 173.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 139.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 256.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 93.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى التحسن في الإيرادات وبشكل رئيسي في قطاع الموانئ مع الاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد.

وارتفعت المبيعات إلى 1.020 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 675.9 مليون ريال خلال العام 2019.

كذلك ارتفعت الإيرادات الاخرى بسبب عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي ومبلغ 11,6 مليون ريال خاص بالتزامات سابقة لم تعد مستحقة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 65.280 مليون ريال، بواقع 80 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 8% إلىقيمة السهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.