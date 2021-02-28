شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "السعودي الألماني" السنوية ترتفع 3.5% لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 3.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 97.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 103.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضاً التنوع في الحالات المرضية، وذلك بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الايرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 72.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.